Чоловік пропонував придбати довідку з негативним результатом тесту на COVID-19 за 500 гривень.

Кіберполіція на Луганщині викрила "схему" виготовлення підроблених ПЛР-тестів на COVID-19, які продавалися мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину контрольного пункту в'їзду/виїзду "Станиця Луганська".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кіберполіції України.

Зазначається, що протиправну діяльність 49-річного уродженця Вірменії викрили співробітники Кіберполіції Луганщини спільно із працівниками Щастинського районного відділу поліції та представниками Міністерства цифрової трансформації України.

"Фігурант в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення довідок із негативним результатом на COVID-19. Підроблені документи він продавав мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ "Станиця Луганська". Замовники послуг не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення", - розповіли правоохоронці.

Так, вартість підробленого тесту становила 500 гривень. Щомісячно чоловік виготовляв близько 300 ПЛР-тестів. Прибуток від шахрайської схеми складав 150 тис. грн на місяць, зазначили в Кіберполіції.

Читайте такожУ Рівному викрили турагенцію, яка торгувала фальшивими ПЛР-тестами

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. Вони вилучили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувач, автомобіль, довідку про негативний ПЛР-тест, незаповнені бланки ПЛР-тесту, копії паспортів та "чорнові" записи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки України викрили у Києві, на Львівщині та Рівненщині мережі із виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

Автор: Таня Поляковська