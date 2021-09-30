Як порушник пояснив свій вчинок - наразі невідомо.

У центрі Києва стався акт самоспалення. Трагічним наслідкам цього моторошного інциденту завадили муніципальні вартові.

Про подію повідомили самі "муніципали".

"У будівлі Офісу президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною та намагався підпалити себе", - йдеться в повідомленні.

Інцидент трапився ввечері 30 вересня. Невідомо, якої саме мети домагався хуліган, але поліцейські вчасно загасили полум'я за допомогою вогнегасників. Судячи зі знімків з місця подій, він не отримав істотних травм.

Читайте такожВ Офісі Генпрокурора жінка погрожує підпалити себе - ЗМІ (відео)На місце прибули слідчі для допиту порушника. Причини його вчинку залишаються невідомими.

Які заходи чекають на порушника, також не вказуються.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок. Торік чоловік спробував спалити себе під час протесту медиків під стінами ВП на Банковій, попри те, що на акції не спостерігалося радикального напруження пристрастей. Він встиг отримати серйозні травми - першу допомогу йому надали правоохоронці, що знаходилися поруч.

Автор: Станіслав Кожемякін