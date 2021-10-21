У вівторок одеський Центр надання адмінпослуг "замінувала" жінка, з'ясували правоохоронці.

В Одесі затримано жінку за неправдиве повідомлення про мінування Центру надання адміністративних послуг.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, анонімне повідомлення від жінки про мінування надійшло в правоохоронні органи у вівторок, 19 жовтня, після обіду.

Кілька годин на місці події інформацію перевіряли слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки та рятувальники. Від роботи були відірвані близько 1 тис. співробітників підприємства.

Читайте такожБойовики поранили двох українських бійців на Донбасі, запустивши БПЛАЗа фактом свідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єкта власності поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Згодом правоохоронці з'ясували, хто порушив закон. Це – 44-річна місцева мешканка. Будь-яких пояснень щодо свого вчинку городянка не надала.

У фігурантки вилучили мобільний телефон, з якого вона дзвонила, і помістили її в ізолятор тимчасового утримання. За протиправні дії одеситці загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня в Одесі правоохоронці перевіряли інформацію про мінування Центру надання адміністративних послуг, який знаходиться на вул. Косовській.

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Автор: Лариса Козова