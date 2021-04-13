Колишня співробітниця підприємства проникла до офісу за допомогою дублікатів ключів.

У Печерському районі Києва затримали жінку, яка викрала 1 200 000 гривень з офісу приватної фірми.

Читайте такожНа Одещині знайшли зарізаними чоловіка та дружину (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей з офісу на вулиці Іоанна Павла ІІ.

Директорка офісу, який займається маркетинговими послугами, повідомила, що протягом вихідних з сейфу зникли гроші – 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Завдяки камерам відеонагляду, працівники відділу кримінальної поліції встановили причетну до цього злочину жінку. Нею виявилася 41-річна колишня співробітниця фірми.

Після звільнення жінка віддала всі ключі від приміщення роботодавцю, але зробила собі дублікати. У вихідні дні, коли в офісі нікого не було, вона вкрала гроші. Під час обшуку в неї вилучили викрадені гроші та ключі.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо оголошення фігурантці про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу.

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Автор: Людмила Жерновська