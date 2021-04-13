У Печерському районі Києва затримали жінку, яка викрала 1 200 000 гривень з офісу приватної фірми.
Читайте такожНа Одещині знайшли зарізаними чоловіка та дружину (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.
До поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей з офісу на вулиці Іоанна Павла ІІ.
Директорка офісу, який займається маркетинговими послугами, повідомила, що протягом вихідних з сейфу зникли гроші – 1 мільйон 200 тисяч гривень.
Завдяки камерам відеонагляду, працівники відділу кримінальної поліції встановили причетну до цього злочину жінку. Нею виявилася 41-річна колишня співробітниця фірми.
Після звільнення жінка віддала всі ключі від приміщення роботодавцю, але зробила собі дублікати. У вихідні дні, коли в офісі нікого не було, вона вкрала гроші. Під час обшуку в неї вилучили викрадені гроші та ключі.
За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо оголошення фігурантці про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу.
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