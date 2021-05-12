Парламентарій заявляє, що у нього викрали 20 тис. грн і банківські картки.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляє, що його обікрали в потягу.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Читайте такожУ Харкові горіла багатоповерхівка: людей довелося евакуювати (фото)"В понеділок, 10 травня, я їхав поїздом Одеса-Ковель на Рівненщину... В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тис. грн і банківські картки", - розповів депутат.

Гончаренко додав, що вранці, коли він прокинувся, то помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші.

"Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу "АТБ" в Жмеринці", - зазначив він.

Депутат повідомив, що протягом дня поліції вдалося виявити зловмисників та повернути йому банківські картки.

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Автор: Тетяна Поляковська