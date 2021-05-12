Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляє, що його обікрали в потягу.
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Читайте такожУ Харкові горіла багатоповерхівка: людей довелося евакуювати (фото)"В понеділок, 10 травня, я їхав поїздом Одеса-Ковель на Рівненщину... В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тис. грн і банківські картки", - розповів депутат.
Гончаренко додав, що вранці, коли він прокинувся, то помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші.
"Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу "АТБ" в Жмеринці", - зазначив він.
Депутат повідомив, що протягом дня поліції вдалося виявити зловмисників та повернути йому банківські картки.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Польщі сталася ДТП з українцями: загинула дитина
- Захлинулася у вигрібній ямі: у Кривому Розі знайшли тіло дівчини у вуличному туалеті
- У Києві п’яний водій бетонозмішувача влаштував ДТП на проспекті (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram