Йдеться про детектива Богдана Мирка, який у числі інших детективів зафіксований на оперативному відео з камери НАБУ.

Працівник НАБУ, який “засвітився” на скандальному відео оперативних дій, де детективи обговорювали виклик повій на місце обшуку, розпивання знайденого алкоголю і їли без дозволу продукти підозрюваного, не тільки не був покараний, а й пішов на підвищення - був призначений прокурором САП.

Про це повідомляє Depo.ua.

Йдеться про детектива Богдана Мирка, який у числі інших детективів зафіксований на оперативному відео з камери НАБУ. На відео з камери видно, як керівник першого відділу детективів другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Володимир Новіков, зі своїми підлеглими проводить обшук приватного будинку, залучивши понятими співробітників поліції (що вже є грубим порушенням) у рамках кримінального провадження №42016000000001157 за підозрою у розкраданні в Державному підприємстві «Укркосмос» коштів, призначених для запуску українського супутника «Либідь», у с. Погреби, що під Києвом.

На відео правоохоронці за вказівкою керівника детективів Новікова неправомірно застосовують силу до адвоката: його грубо виштовхують і практично скидають по сходах з другого поверху, детективи НАБУ пропонують викликати повій, вживають їжу власника будинку без його дозволу, обговорюють наміри розпити пляшку алкоголю підозрюваного.

Жоден з працівників НАБУ на відео не поніс дисциплінарного покарання за протизаконні і аморальні дії, пише Depo.ua. Більш того, детектив Богдан Мирко, пішов на підвищення і працює вже не рядовим детективом НАБУ, а прокурором у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Незважаючи на зафіксовані на відео факти порушень, він отримав рекомендацію на призначення на посаду прокурора САП з боку конкурсної комісії, і керівництво САП також не побачило проблеми в такій поведінці свого новообраного працівника.

"Цю історію повністю проігнорувало не тільки керівництво НАБУ, яке жодним чином не засудило дії своїх підлеглих, а й громадські активісти, які позиціонують себе як борці з корупцією та системним порушенням закону в Україні. Не хотілося б думати, що вони також стали частиною злочинної системи кругової поруки, але як можна пояснити той факт, що з їх боку відсутня будь-яка реакція на останні скандали за участю працівників антикорупційних органів, над яким вони мали б здійснювати громадський контроль?" - зауважує Depo.ua.

У 2005 році прокурор Обухівської прокуратури Андрій Калужинський, насмерть збив пішохода на освітленому перехресті. Він не тільки уникнув покарання, а й пішов на підвищення - був призначений заступником директора, керівником детективів НАБУ.

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Автор: УНІАН