Торговцем дітьми виявився освітянин з Закарпаття.

Злочинцем, який підшукував батьків із маленькими дітьми та переконував продати їх в одну з країн Євросоюзу, виявився уроженець Закарпаття.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, фігурант мав досвід роботи в освітніх закладах. "Спілкуючись з батьками – "потенційними продавцями" наводив достатньо аргументів, чому дитині в умовах війни буде краще виїхати з країни", - написав журналіст.

Зловмисник зв'язався з жінкою з Житомира та пропонував за її 11-місячне немовля $5 тис. Попередньо надав їй аванс на суму $1 тис. Однак сам мав намір продати дитину в родину з Європи за $25 тис.

Чоловіка викрили та затримали на українсько-словацькому кордоні. Він разом із матір’ю та хлопчиком намагався перетнути КПП "Малі Селменці". Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

"У правоохоронців наявна оперативна інформація, що насправді ніякого усиновлення в ЄС не мало бути, а дитину мали продати чорним трансплантологам", - поділився інформацією журналіст.

Торгівля дітьми

Сьогодні стало відомо про кричущий випадок - прикордонники затримали організатора схеми з торгівлі дітьми. Він саме переправляв за кордон жертв - матір з 11-місячним сином. Він запевнив жінку, що хлопчик буде усиновлений у Словаччині. За це матері дитини він пообіцяв гроші.

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