Організатор схеми супроводжував жінку, яка мала продати свого сина у Словаччину.

У пункті пропуску "Малі Селменці" прикордонники викрили схему торгівлі дітьми.

Як повідомили в МВС, викрили і затримали зловмисника, який супроводжував громадянку України, яка мала продати свого сина. Чоловік організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за $25 тис.

Як уточнили в МВС, мати дитини повинна була за встановленим порядком перетнути кордон та передати хлопчика спільникам. За це жінка мала отримати $5 тис., решту - $20 тис. мав отримати організатор схеми.

"Зловмисник підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та схиляв їх до продажу дітей", - зазначили в МВС.

Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми"). За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років.

Торгівля дітьми

В Україні час від часу накривають схеми торгівлі дітьми. Так, 8 червня стало відомо, що на Волині жінка продала малюка подруги за великі гроші. У березні цього року під час передачі дитини покупцю у Луцьку її затримали.

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