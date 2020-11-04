В масштабній поліцейській операції були задіяні правоохоронці Великої Британії, Португалії та Іспанії.

У кількох європейських країнах пройшла поліцейська операція проти торгівлі дітьми, в результаті якої затримано 388 підозрюваних.

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Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на поліцейську службу Євросоюзу Європол у Гаазі, крім того, виявлено 249 потенційних жертв, з них не менш як 61 - неповнолітні. Вік решти ще належить встановити.

Вказується, що операція проводилася у першій половині жовтня спільно з правоохоронними органами Великої Британії, Португалії та Іспанії за підтримки Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex) та кількох інших держав, зокрема Німеччини.

Вона була спрямована проти організованих злочинних банд, які займалися торгівлею дітьми з метою сексуального насильства, використання їх як робочу силу або для жебракування. Крім того, за даними Європолу, діти використовувалися злочинцями для здійснення різних злочинів, зокрема контрабанди.

Як зазначає відомство, всередині ЄС торгівля дітьми здійснюється, зазвичай, за допомогою їхніх родичів. Злочинні банди, що займаються цим, діють у багатьох країнах і передають дітей за системою ротації, йдеться в заяві. Серед їхніх жертв часто опиняються неповнолітні біженці з неєвропейських країн.

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Автор: Тамара Отовська