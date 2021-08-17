Для того, щоб отримати дитину, "замовник" мусив оплатити близько 70 тисяч доларів та укласти фіктивний шлюб з українкою. Потім псевдо подружжя замовляло послугу сурогатного материнства.

Нацполіція викрила у Києві схему торгівлі немовлятами. "Вартість" однієї дитини становила 70 тисяч доларів.

Як повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко у Facebook.

Факт незаконної торгівлі новонародженими, замасковану під сурогатне материнство, викрили в одній зі спеціалізованих клінік Києва. Оперативники документували його понад два роки.

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Організатором був керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці. Для того, щоб отримати дитину, "замовник" мусив оплатити близько 70 тисяч доларів та укласти фіктивний шлюб з українкою. Потім псевдо подружжя замовляло послугу сурогатного материнства.

Надалі від дітей "матері"-українки відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії.

"Нам вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам. Але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України", - повідомив Клименко.

"Переконаний, що це не остання така група, бо українське законодавство занадто лояльне в цьому питанні. Між сурогатним материнством та торгівлею дітьми дуже тонка межа. Ми її бачимо і показуємо всім. Однак нам дуже потрібна допомога законотворців. Без посиленого нормативного врегулювання цього питання нам не вдасться повністю припинити процес продажу українських дітей за кордон", - додав Клименко.

Торгівля дітьми в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко