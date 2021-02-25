На Харківщині водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з рейсовим автобусом.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «ВАЗ-21099» та рейсового автобуса сполученням «Харків-Богодухів» сталася 25 лютого близько 08:00 на автошляху «Харків-Ахтирка» в селі Крисине Богодухівського району.
На момент аварії в автобусі під керуванням 42-річного жителя Богодухівського району знаходилось 15 пасажирів, які не постраждали.
71-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ-21099» отримали несумісні з життям травми та загинули на місці події.
На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група поліції. Поліція встановлює всі обставини події та особи загиблих.
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Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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