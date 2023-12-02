Водія автомобіля "Тойота" затримано.

У пʼятницю, 1 грудня 2023 року, в Києві на Печерську сталася смертельна аварія. Нетверезий водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим автомобілем.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Внаслідок аварії на вулиці Старонаводницькій загинуло двоє людей. На місці інциденту працюють правоохоронці.

"На місці події правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині на вулиці Старонаводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем "Рено". Водій і пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що за кермом "Тойоти" перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає покарання до десяти років ув’язнення", – додали в поліції.

ДТП в Україні

21 листопада на Рівненщині автомобіль вʼїхав у блокпост. Внаслідок аварії постраждали четверо людей. Пасажирів віком 13-ти, 14-ти, 20-ти та 23-х років доставили до лікарні з незначними тілесними ушкодженнями. Їх відпустили додому після надання першої медичної допомоги.

20 листопада повідомлялося про загибель журналістки Олени Левицької в ДТП з військовим авто. Аварія сталася на Миколаївщині. Національна спілка журналістів України зазначає, що загибла упродовж останніх п’яти років працювала на порталі "Новини-N".

Вас також можуть зацікавити новини: