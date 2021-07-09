Травми отримала також 11-річна дитина.

На Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ввечері 8 липня загинула 9-річна дівчинка. Травми отримала й 11-річна дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у комунальному підприємстві «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, близько 20-ї години 8 липня в Рівненському районі на автодорозі в напрямку села Хотин з’їхав у кювет та перекинувся легковий автомобіль.

На місце події прибули дві бригади медиків.

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«Поза межами автомобіля лежала дитина (дівчинка 2012 року народження). Медики терміново розпочали реанімаційні заходи, проте врятувати життя дитині не вдалося. Бригада «швидкої» констатувала смерть. Ще двоє осіб постраждали внаслідок ДТП: дівчинка (орієнтовно 11 років, попередній діагноз: «забій шийного відділу хребта» та жінка (орієнтовно 38 років). У неї попередньо діагностували тупу травму живота з можливим пошкодженням внутрішніх органів і забій грудної клітини», - зазначається в повідомленні центру.

Наразі подробиці ДТП та причини аварії з’ясовують поліцейські.

Як стверджують медики «швидкої», чоловік, який був за кермом автомобіля, відмовився від огляду.

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Автор: Петро Хромих