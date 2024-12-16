У масштабній ДТП під Львовом загинула донька української співачки

Дівчина поспішала з-за кордону, щоб провести різдвяні свята в колі родини.

Внаслідок масштабної ДТП, що сталася вранці неділі, 15 грудня, поблизу Львова загинула 24-річна Рената Дзігасова – донька відомої української співачки та телеведучої Ірини Борисюк та українського борця, тренера збірної України Артура Дзігасова.

"Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк. Сьогодні трагічно загинула в автокатастрофі її донька, випускниця нашої школи – Дзігасова Рената (10.04.2000 р. н.)", – повідомили у Тернопільській музичній школі №2 імені Михайла Вербицького.

Тернопільське видання "20 хвилин" пише, що у той день Рената поверталася з-за кордону додому. Вона була однією із семи загиблих пасажирів мікроавтобуса, який потрапив у ДТП поблизу Львова.

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Подруга дівчини розповіла, що останні кілька років Рената жила та працювала за кордоном. Скрипалька гастролювала з оркестром, а по закінченню виступів поїхала в Україну, щоб провести різдвяні свята з сім'єю.

Масштабна ДТП під Львовом

Рано вранці 15 грудня поблизу Львова на трасі Львів-Тернопіль сталася смертельна ДТП за участі вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW.

Внаслідок аварії загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, ще трьох травмованих учасників ДТП госпіталізували.

За даними Нацполіції, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, призначено експертизу.

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