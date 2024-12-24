Найчастіше люди гинули у ДТП через порушення швидкості.

З січня по листопад цього року в Україні внаслідок ДТП загинули 2886 осіб та було травмовано 29484 людини. Про це з посиланням на дані патрульної поліції повідомляє УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023-го, кількість ДТП, в яких були загиблі та/або травмовані зросла на 9%.

Найчастіше до смертей у ДТП призводили:

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• Порушення швидкості руху – 1608 осіб;

• Порушення правил маневрування – 442 особи;

• Перехід пішоходів у невстановлених місцях – 148 осіб.

Також повідомляється, що найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечніший день тижня – п’ятниця.

ДТП в Україні – останні новини

Нагадаємо, 1 грудня у Дніпрі сталася резонансна дорожньо-транспортна пригода. Як повідомлялось, водій BMW допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту. Внаслідок ДТП загинула дитина, ще кілька людей дістали тілесні ушкодження.

Пізніше поблизу Львова сталася ще одна резонансна аварія, яка також була спричинена діями водія автомобіля BMW. Внаслідок цієї масштабної ДТП загинуло семеро осіб. Серед загиблих 24-річна скрипалька Рената Дзігасова – донька української співачки Ірини Борисюк.

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