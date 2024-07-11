В автобусі було 19 пасажирів, які, за даними молдавської влади, не постраждали.

У Молдові рейсовий автобус, що прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем – внаслідок зіткнення загинули водій авто та його дружина. Як повідомляє Newsmaker, аварія сталася 11 липня на трасі R7 у Ришканському районі. Внаслідок ДТП загинули двоє людей - водій легкового автомобіля та його пасажирка.

За даними поліції, водій автомобіля Renault вирішив розвернутися на трасі через суцільну лінію розмітки. У цей момент у нього врізався рейсовий автобус, який прямував до України.

Внаслідок зіткнення легковий автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Загинув 74-річний водій авто, а також його 69-річна дружина, яка перебувала на пасажирському сидінні.

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Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій Молдови повідомив, що виклик про ДТП надійшов о 08:17 – автомобіль Renault Kango зіткнувся з автобусом Neoplan. На місце прибули дві бригади рятувальників, яким було доручено провести роботи з евакуації двох людей, які застрягли між колесами автомобіля.

Рятувальникам вдалося звільнити з-під уламків пошкодженого авто тіло чоловіка, а також жінку що перебувала без свідомості, яка померла в машині швидкої допомоги. Зазначається, що 19 пасажирів, які знаходилися у маршрутному автобусі, не постраждали.

Причину та обставини події необхідно встановити компетентним органам.

ДТП з українцями за кордоном

Нагадаємо, в ніч проти 27 січня в Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. ДТП сталося близько 4 години ранку на повороті дороги неподалік населеного пункту Голуб'є Люблінського воєводства. Автобус з'їхав з проїжджої частини та перекинувся на бік.

В автобусі перебували 59 пасажирів та два водії – усі громадяни України. З них приблизно два десятки людей було госпіталізовано з різними травмами. Решту пасажирів автобуса перевезли до найближчого громадського центру. Автобус їхав маршрутом Одеса – Варшава.

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