Зараз дитина перебуває в лікарні.

У місті Кам'янське Дніпропетровської області сміттєвоз на повній швидкості зніс паркан, лавку, вилетів на пішохідну зону і зачепив дворічну дитину. Після цього він врізався в рекламний стовп.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожВ Одеській області на трасі перекинулася вантажівка (відео)

ДТП сталася в самому центрі міста і потрапила на відео камер спостереження. Водій "ЗІЛ" намагався уникнути зіткнення з легковиком, який виїхав з другорядної дороги, тому змінив напрямок руху і вилетів на пішохідну зону. Там в цей час перебувала мати з дворічною дитиною - вони годували голубів. Сама жінка не постраждала, на відміну від її сина. Дитина отримала черепно-мозкову травму і зараз перебуває в обласній лікарні, її життю нічого не загрожує.

Водій сміттєвоза перебуває в реанімації з переломами та забоями. Правоохоронці чекають можливості допитати 65-річного чоловіка. Серед версій аварії - відмова гальм, раптове погіршення здоров'я водія або легковик, що "підрізав" вантажівку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован