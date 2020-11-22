У столиці на проспекті Лобановського сталася ДТП.
Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, водій Chevrolet не впорався з керуванням, через що його авто пролетіло через зустрічну смугу й знесло зупинку громадського транспорту.
Читайте такожУ центрі Одеси водій збив 98-річного чоловіка і втік з місця ДТП
"Інші водії одразу кинулися до водія, який був у безсвідомому стані, витягли його з авто, надали першу допомогу та передали лікарям швидкої. Також було ліквідоване невеличке займання під капотом автівки", - повідомляють очевидці.
На момент зіткнення на зупинці нікого не було, тому, крім водія, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
ДТП у Києві: що було раніше
- У Києві через сніг вночі сталося майже півсотні ДТП (фото, відео)
- "Каже, що болить зуб": у Києві затримали маршрутника "під кайфом" (фото, відео)
- "Заразився від маршруток": у Києві трамвай "втратив" колесо й заблокував рух (фото)
- У Києві поблизу станції метро "Академмістечко" згоріла маршрутка (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram