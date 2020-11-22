Водій втратив свідомість, йому надали медичну допомогу.

У столиці на проспекті Лобановського сталася ДТП.

Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, водій Chevrolet не впорався з керуванням, через що його авто пролетіло через зустрічну смугу й знесло зупинку громадського транспорту.

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"Інші водії одразу кинулися до водія, який був у безсвідомому стані, витягли його з авто, надали першу допомогу та передали лікарям швидкої. Також було ліквідоване невеличке займання під капотом автівки", - повідомляють очевидці.

На момент зіткнення на зупинці нікого не було, тому, крім водія, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

ДТП у Києві: що було раніше

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Автор: Юрій Годован