ДТП на Дегтярівській / скріншот відео
У Києві сталася ДТП за участі трактора та автомобіля поліції.
Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"На вулиці Дегтярівській водій трактору, під час виїзду з придомової території, не помітив авто правоохоронців і в‘їхав у неї", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії обійшлося без потерпілих.
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