Дорожньо-транспортна пригода сталася біля ТРЦ Dream Town.

У суботу, 12 грудня, в Оболонському районі Києва водій Audi на літній гумі вилетів на тротуар і зніс все на своєму шляху.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася біля ТРЦ Dream Town. Водій не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя і зніс стовпи, паркан, а також протаранив три припарковані машини. Зупинити водія змогло тільки дерево.

"Метрів 20 некерована Audi мчала по узбіччю, де на її шляху зустрілися стовпчики, паркан і три припаркованих авто, зупинитися змогла, тільки врізавшись у дерево", - йдеться в повідомленні.

На місце ДТП очевидці викликали поліцію і "швидку". Водія нібито госпіталізували. На відео видно, що передня частина автомобіля в результаті аварії розбита.

Ожеледиця в Києві

Сьогодні, 12 грудня, в Україні збережеться ожеледиця на дорогах. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Вдень на більшій території країни очікуються мокрий сніг з дощем, температура повітря коливатиметься від -3 до +6 градусів.

В Україні на тлі погіршення погодних умов за 10 грудня зафіксували майже 1,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод. В результаті вісім людей загинули, 99-травмувалися.

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Автор: УНІАН