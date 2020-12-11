За попередньою інформацією, одна людина загинула.

У Києві на Русанівці через ожеледицю водій не впорався з керуванням і вилетів на автомобілі з дороги.

Читайте такожОжеледиця у Києві перетворила тротуари та дороги на суцільні ковзанки (фото, відео)Аварія сталася на вулиці Ентузіастів, повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у соцмережі. За попередньою інформацією, одна людина загинула.

"Хюндай влетів у дерево", – йдеться в повідомленні.

На місці працюють поліція, швидка і рятувальники. Постраждалих внаслідок аварії вже госпіталізували. Одна людина загинула на місці події.

Негода в Києві

Ускладнення погодних умов в Києві і області почалося вчора в другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.

У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.

Сьогодні через обледеніння столицю скували масштабні затори. Сталися численні ДТП.

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Автор: УНІАН