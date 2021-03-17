Очевидці описують стан водія як "критично п'яний".

У Києві стався черговий інцидент на дорозі - п'яний водій в'їхав у припарковане авто, після чого ліг "відпочивати".

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Примітно, що ДТП сталося на порожній дорозі.

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"П'яний водій на червоне світло, через подвійну суцільну в'їхав у припаркований автомобіль Hyundai. Послав усіх поліцейських і швидку допомогу на "три літери", при цьому чотири години не міг піднятися на ноги, бо стан був критично п'яний", - сказано в повідомленні.

Покарання за п'яне водіння в Україні

Від сьогодні, 17 березня, в Україні набув чинності новий закон, який посилює покарання за ДТП в стані сп'яніння. Прийнятий раніше закон, зокрема, передбачає посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння

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Автор: Юрій Годован