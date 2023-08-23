Йдеться про діток віком від 2 до 12 років. Вони загинули в аварії 22 серпня, поліція оновила дані щодо загальної кількості жертв.

У результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF ввечері, 22 серпня, загинули водій легковика та 11 його пасажирів. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Вінницької області.

"За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання, слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

В поліції поінформували, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Страшне ДТП у Вінницькій області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу с. Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19:28.

Вчора в поліції заявляли, що в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 8 його пасажирів, серед яких - діти.

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