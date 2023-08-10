Унаслідок зіткнення автомобілів загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля.

У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі карети "швидкої" та легкового автомобіля, в якій загинули троє осіб.

Як повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, ДТП трапилася на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" неподалік с. Михайлівка Новоодеської громади.

"Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні за участі автомобілів Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partner", - написав він.

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Шайхет повідомив, що внаслідок зіткнення автівок загинули обидва водії та пасажир-медпрацівник зі спецавтомобіля.

"Нині на місці працюють слідчі та рятувальники. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди", - зазначив очільник поліції.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Харківській області правоохоронець на службовому автомобілі збив 15-річну дівчинку на пішохідному переході. Вона загинула на місці. У прокуратурі стверджують, що на момент аварії водій автомобіля був тверезий.

Раніше на Кіровоградщині у ДТП за участі нетверезого поліцейського загинули троє 17-річних дівчат: дві - на місці події, ще одна дівчина померла в кареті швидкої допомоги.

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