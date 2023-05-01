Унаслідок ДТП у Хмельницькому ще один військовослужбовець та співробітниця поліції постраждали та були госпіталізовані.

У Хмельницькому внаслідок наїзду на пішохідному переході загинув військовий, а ще один воїн та поліцейська госпіталізовані.

Водія автомобіля "Опель", який скоїв наїзд, затримано, про це повідомляє поліція Хмельницької області. В повідомленні зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 травня, близько 13:00 на вулиці Тернопільській.

За даними поліції, водій автомобіля "Опель" на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. "У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, з 28 квітня на автомобільних дорогах дев'яти міст та семи областей відновлять роботу десятки комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький зазначив, що на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Білошицький додав, що ці комплекси працювали до повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Водночас, повідомив він, у Дніпрі та Кременчуці запрацюють чотири нових прилади контролю.

Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП - перевищення дозволеної швидкості руху.

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