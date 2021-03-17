Обійшлося без постраждалих.

У центрі Києва вночі сталося лобове зіткнення автомобілів Audi та Mercedes.

Як повідомляє "Київ оперативний", аварія трапилася на вулиці Володимирській. Автівки рухалися назустріч одна одній, а коли порівнялися, хтось з водіїв з невстановлених поки причин раптово повернув ліворуч, виїхавши на зустрічну смугу. Після цього і сталося зіткнення.

"На щастя, хоч автівки добряче побилися, в аварії ніхто не постраждав. Обидва водії тверезі", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован