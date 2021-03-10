Раніше генеральний консул України у Любліні Василь Павлюк повідомив про проблеми з лікуванням двох постраждалих в аварії українців.

У Посольстві Польщі заперечили, що деяких постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі рейсового автобуса "Познань-Херсон" українців відмовлялись лікувати через відсутність страхування.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві Польщі в Україні.

"У зв'язку з неправдивою інформацією, наданою генеральним консулом України в Любліні паном Василем Павлюком, про те, що нібито лікарі лікарні в Ярославі відмовились оперувати потерпілих в аварії українського автобуса, яка сталася вночі з 5 на 6 березня, через відсутність страховки, я хотів би запевнити, що місцева лікарня надала допомогу всім одинадцяти громадянам України, які опинились там після катастрофи на автостраді А4", - заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі.

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Він додав, що послідовність надання медичних послуг виникає виключно з принципів медичної практики з урахуванням стану здоров'я потерпілих. "Можлива відсутність страховки в цьому випадку не мала значення", - додав посол.

"Я хотів би зазначити, що польські лікарі надалі продовжують надавати допомогу постраждалим у суботній аварії. Всіх лікарів, рятувальників та поліцейських, які брали участь в операції з порятунку життя та здоров'я громадян України, під керівництвом Еви Леніарт, воєводи Підкарпаття, та її команди, перепрошую за слова нашого українського колеги", - наголосив Ціхоцкі.

Що цьому передувало

Раніше генеральний консул України у Любліні Василь Павлюк повідомив про проблеми з лікуванням двох постраждалих в аварії українців.

"У нас були два сигнали, що в Ярославі і Жешуві відмовлялися лікувати, тому що немає страхування. Питання в Жешуві ми вирішили, зв’язавшись зі шпиталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом. Буде сплачено лікування, у який спосіб – побачимо, тому що перевізник має зобов’язання оплатити страхування, якщо люди були застраховані", – зазначив консул.

ДТП з українцями в Польщі: деталі

Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві у Польщі, за 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус "Познань-Херсон".

В ньому було 57 українців. П'ятеро загинули, ще 35 – госпіталізували.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет і перекинувся.

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Автор: Віталій Саєнко