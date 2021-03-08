У ДТП у Польщі загинули українці / фото REUTERS

У Польщі виникли проблеми з лікуванням двох українців, які постраждали внаслідок смертельної ДТП.

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі каналу "Україна 24".

Причиною відмов, які зафіксували в Ярославі та Жешуві, стала відсутність страховки.

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"Питання в Жешуві ми вирішили, зв'язавшись з госпіталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом. Буде оплачено лікування, яким чином - побачимо, тому що перевізник має зобов'язання оплатити страховку, якщо люди були застраховані", - пояснив дипломат.

ДТП з українцями в Польщі: що відомо

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Автор: Юрій Годован