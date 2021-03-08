Причиною відмови стала відсутність у них страховки.

У Польщі виникли проблеми з лікуванням двох українців, які постраждали внаслідок смертельної ДТП.

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі каналу "Україна 24".

Причиною відмов, які зафіксували в Ярославі та Жешуві, стала відсутність страховки.

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"Питання в Жешуві ми вирішили, зв'язавшись з госпіталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом. Буде оплачено лікування, яким чином - побачимо, тому що перевізник має зобов'язання оплатити страховку, якщо люди були застраховані", - пояснив дипломат.

ДТП з українцями в Польщі: що відомо

Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві в Польщі, за 30 км від кордону з Україною, у ДТП потрапив український рейсовий автобус "Познань-Херсон", в якому перебували 57 українців.

П'ять осіб загинули, ще 35 були доставлені в лікарні. Увечері 24 українці виїхали на батьківщину.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет і перекинувся.

У Польщі висунути обвинувачення у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті водієві автобуса, який потрапив у смертельну ДТП. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Юрій Годован