Обвинувачена працювала за гроші.

На Чернігівщині судитимуть жінку, яка передавала росіянам інформацію про переміщення і розташування підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканки Чернігівської області за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ.

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За даними слідства, упродовж серпня-вересня 2022 року, після звільнення Чернігівської області від окупантів, жінка продовжила співпрацювати з ворогом.

Обвинувачена збирала інформацію про рух та розташування підрозділів і військової техніки ЗСУ, а також про об’єкти критичної інфраструктури. Через Телеграм-канал жінка відправляла зібрану інформацію представнику РФ, за що отримувала грошову винагороду.

Правоохоронці затримали місцеву мешканку у порядку ст. 208 КПК України після виконання чергового доручення ворога.

Їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі управління СБУ в Чернігівській області.

Санкція ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, за якою обвинувачують чернігівку, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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