Наразі проводиться перевірка / фото УНІАН

До поліції надійшло повідомлення про замінування посольства Росії, Київського апеляційного суду та житлового комплексу «Time».

Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.

«Дійсно, надійшло повідомлення про замінування даних об’єктів. Наразі проводиться перевірка», – розповіли в поліції.

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Раніше сьогодні повідомлялося про «замінування» станції «Хрещатик» і «Майдан Незалежності», але як повідомляє прес-служба столичної підземки, станції перевірені та відчинені для пасажирів

У пресслужбі додали, що на місці зараз працюють слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки.

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Автор: Денис Прядко