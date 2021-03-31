Також повідомлялося про "замінування" Київського апеляційного суду та житлового комплексу "Time".

До поліції надійшло повідомлення про замінування посольства Росії, Київського апеляційного суду та житлового комплексу «Time».

Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.

«Дійсно, надійшло повідомлення про замінування даних об’єктів. Наразі проводиться перевірка», – розповіли в поліції.

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Раніше сьогодні повідомлялося про «замінування» станції «Хрещатик» і «Майдан Незалежності», але як повідомляє прес-служба столичної підземки, станції перевірені та відчинені для пасажирів

У пресслужбі додали, що на місці зараз працюють слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки.

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Автор: Денис Прядко