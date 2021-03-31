До поліції надійшло повідомлення про замінування посольства Росії, Київського апеляційного суду та житлового комплексу «Time».
Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.
«Дійсно, надійшло повідомлення про замінування даних об’єктів. Наразі проводиться перевірка», – розповіли в поліції.
Читайте такожШколярка на спір з подругою "замінувала" школу в Чернігові (фото)
Раніше сьогодні повідомлялося про «замінування» станції «Хрещатик» і «Майдан Незалежності», але як повідомляє прес-служба столичної підземки, станції перевірені та відчинені для пасажирів
У пресслужбі додали, що на місці зараз працюють слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Києві "мінували" цирк та Міністерство культури - невідомий вимагав звільнити директора
- "Сіли – випили трошки віскаря": одесит "замінував" автостоянку після сварки з продавцем (відео)
- В Одесі через неправдиве повідомлення про мінування з будівлі суду евакуювали понад 200 осіб
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram