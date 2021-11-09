Схованка була облаштована в районі насосної станції на березі р. Сіверський Донець.

У ході спецоперації у Луганській області СБУ затримала раніше засудженого чоловіка на спробі збуту вибухівки та бойових гранат.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Під час проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили у зловмисника понад півкілограма тротилу, 4 гранати РГД-5 та Ф-1, засіб ініціації вибуху. Встановлено, що мешканець Станиці Луганської, який раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину, намагався налагодити канал нелегального збуту засобів ураження. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Крім того, на Луганщині виявлено схрон з арсеналом боєприпасів учасників незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Серед вилученого – понад 60 артилерійських снарядів калібром 30 мм і майже 1700 набоїв до стрілецької зброї.

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Співробітники СБУ встановили місцезнаходження тайника у ході відпрацювання оперативної інформації. Схованка була облаштована в районі насосної станції на березі р. Сіверський Донець.

За викритими фактами тривають невідкладні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Операції із блокування правопорушень проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з підрозділами Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та за процесуального керівництва прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України виявила у Луганській області схрон бойовиків з потужним арсеналом військових засобів ураження.

Автор: Лариса Бекета