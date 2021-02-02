На кадрах можна бачити, що співробітники намагалися впоратися з вогнем власними силами.

У мережі опубліковано відео перших хвилин пожежі в торговому центрі "Епіцентр" в Первомайську Миколаївської області.

Читайте такожУ "Епіцентрі" заявили, що підпалювачів у Первомайську було двоє: іншого шукають правоохоронці (відео)

Ролик швидко завірусився в місцевих Telegram-каналах і соцмережах.

На кадрах можна бачити, що вогонь сумарно охопив площу в два-три квадратних метри, співробітники намагаються якось впоратися з полум'ям. Поруч ходить людина з сокирою, але чи є вона тим самим палієм, про якого повідомила поліція - невідомо.

Пожежа в епіцентрі в Первомайську

Сьогодні стало відомо, що в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідують пожежу в торговому центрі "Епіцентр".

За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він поранив у сутичках двох охоронців, але його затримали.

В "Епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.

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Автор: Дмитро Захаров