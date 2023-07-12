У середу ввечері у Феодосії було дуже гучно, можливо, через вибух мопеда.

У тимчасово окупованому росіянами Криму - в місті Феодосія, на території одного з дворів пролунав сильний вибух, розбито багато вікон.

Вибух стався недалеко від будинку, в якому живе колаборант Олександр Таліпов. Він стверджує, що після вибуху вийшов у двір і біля під'їзду побачив мопед, який палав, повідомляє пропагандистський Telegram-канал "Крым 24".

За його словами, вибух у Криму пролунав у середу, 12 липня, близько 19 години.

"...пролунав сильний вибух, захиталися стіни в будинку, почувся звук розбитого скла. Вийшовши у двір, побачив поруч з під'їздом мопед, який палав. Очевидно, який і став причиною цього громового вибуху. По периметру будинку вибило у багатьох вікнах шибки", - поскаржився зрадник.

За словами Таліпова, вибух може бути пов'язаний з тим, що він допомагає окупантам. "Буквально вчора один з українських Telegram-каналів розміщував мої персональні дані, зокрема, адресу проживання, телефони і за вчорашній вечір надійшла велика кількість погроз", - поскаржився колаборант.

Пропагандисти додали, що є дві версії вибуху в Криму - вибух бензобака з пальним в мопеді чи підрив закладеного вибухового пристрою.

Український активіст Сергій Стерненко в Telegram написав, що Таліпов на півострові займається переслідуванням українців.

Свіжі новини Криму - що сьогодні потрібно знати

У Криму вже не раз лунали вибухи після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Варто зазначити, що Київ відмовився від політико-дипломатичного шляху повернення півострова під свій контроль і вирішив всі свої землі звільняти від противника силою, в тому числі і Крим.

Противники почали зміцнювати оборону. Крім того, повідомлялося, що посіпаки окупантів масово покидали північну частину Криму. За відомості партизанів, вороги на півострові вже підготувалися до "бавовні" - зокрема, в Євпаторії в багатьох місцях почали встановлювати системи, призначені для оповіщення населення.

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