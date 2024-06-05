Зазначається, що для проходження фільтрації люди змушені стояти 15-27 годин.

Від початку 2024 року в російському аеропорту "Шереметьєво" у 2024 році померло вже четверо громадян України. Вони очікували на проходження фільтрації, якій окупанти піддають українців, повідомляє "Східна правозахисна група".

"За повідомленнями місцевих джерел, через розташування фільтраційного центру для громадян України утворюються черги від 15 до 27 годин для кожного рейсу, де є громадяни України. Практично 60-70% громадян України депортують не даючи їм можливості проїхати на окуповану територію. Для проходження фільтрації люди змушені стояти 15-27 годин", – ідеться в повідомленні.

При цьому джерела правозахисної групи, які пройшли таку фільтрацію, заявили, що в черзі померли щонайменше 4 громадянина України.

Відео дня

"Усі вони були людьми похилого віку", – зазначають правозахисники.

Фільтрація на окупованих територіях

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно використовує фільтрацію населення. Ще 2022 року представники США в ООН заявляли, що такі заходи контролюють чиновники з адміністрації Путіна. Станом на вересень того року, за різними оцінками, російська влада допитувала, затримувала, примусово депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України з їхніх домівок до Росії.

Агресор не відмовився від практики фільтрації й досі. Зокрема, 4 червня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни створили фільтраційні табори в окупованій частині Вовчанська.

Вас також можуть зацікавити новини: