Не обійшлося без вживання алкоголю.

В одному з київських парків чоловік й жінка вирішили зайнятися сексом, не звертаючи уваги на перехожих.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці столичної Муніципальної охорони у Facebook.

"Літо - гаряча пора! Пара зайнялась коханням посеред парку. Повз них проходили люди, не оцінили та звернулись до Муніципальної охорони. Ситуацію врегулювали", - йдеться у повідомленні.

Судячи з відео, чоловік з жінкою перебували в стані алкогольного сп'яніння, поряд з ними також знаходилася пляшка з алкоголем. Примітно, що жінка ледь трималася на ногах, чоловік під час спілкування взагалі лежав.

Подібний випадок для України - не рідкість. Нагадаємо, раніше у мережі з’явився ролик з невідомою парою, які начебто здійснюють статевий акт на оглядовому майданчику Ратуші Івано-Франківська. Реагуючи на це, мер міста Руслан Марцінків запропонував ввести платну послугу за кохання на фоні панорами міста.

До цього у Кременчуці Полтавської області нетвереза пара зайнялася сексом на очах у поліції. Патрульні зупинили водія в стані алкогольного сп'яніння. Але він раптово закрився у машині і почав займатися сексом зі своєю пасажиркою.

Автор: Іван Бойко