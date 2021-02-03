Відео стало вірусним у мережі.

В Івано-Франківську можуть ввести платну послугу за кохання на фоні панорами міста.

Читайте такожВ Києві чоловік приліг спати просто у вагоні метро (фото)Про це написав на своїй сторінці у Facebook Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, відреагувавши на відеролик, в якому пара «займається» сексом на оглядовому майданчику міської Ратуші.

«Нову послугу введемо на Ратуші! 100 000 грн. за зайняттям коханням на фоні панорами міста! Всі кошти підуть на реставрацію Ратуші! Є ідея доручити КП «Центр розвитку міста та реакреації!», – йдеться у дописі.

2 лютого в мережі Instagram близько 16:00 з’явився ролик з невідомою парою, які начебто здійснюють статевий акт на оглядовому майданчику Ратуші. Відео оприлюднив відомий франківський блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. на своїй сторінці. Хоча через велике наближення камери якість відео не дуже хороша, проте чітко помітно, що це міська Ратуша. Відео стало вірусним у мережі.

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Автор: Богдан Яріш