Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Голову Національної служби здоров’я України (НСЗУ) підозрюють у службовій недбалості, внаслідок чого надмірно витрачено 2 мільйона гривень бюджетних коштів. Очільниці НСЗУ повідомили підозру у службовій недбалості.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров’я України одним із спеціалізованих державних підприємств виконувалися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я. За результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, в який включено всі роботи згідно договору та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

"Голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору. Внаслідок цього зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися", - інформують у прокуратурі.

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Як зазначається, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Їй повідомили про підозру за частиною 2 стаття 367 "Службова недбалість" Кримінального кодексу України.

Як відомо, у середині листопада 2021 року Кабінет міністрів України своїм рішенням призначив Наталію Гусак на посаду голови Національної служби здоров’я України. Вона обіймає посаду до цього часу.

У свою чергу в НСЗУ заявили про обшуки та тиск.

"Сьогодні на офіційних сторінках правоохоронних органів та в ЗМІ поширена інформація про обшуки в Національній службі здоров’я та керівництва Служби. Ми розцінюємо обшуки як тиск на НСЗУ, з метою блокувати роботу Служби. Адже саме в день обшуку розпочалися позапланові моніторингові візити до перших медзакладів, згідно з оновленою процедурою, затвердженої нещодавно Урядом", - йдеться у повідомленні.

У Нацслужбі зазначають, що саме в цей час активно йде підготовка до контрактування медзакладів на наступний рік: зокрема інститутів Національної академії медичних наук, що є важливою частиною створення єдиного медичного простору. Триває активний процес підготовки Програми медичних гарантій на 2024 рік, завершується розробка нових пакетів медичних послуг: трансплантацій та допоміжних репродуктивних технологій.

Національна служба здоров'я додає, що співпрацює із правоохоронцями та сприяє їх роботі.

Справи про службову недбалість у медичній сфері - останні новини

У серпні під варту взято директора КО "Київмедспецтранс", який підозрюється в організації схеми розкрадання 12,6 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

За інформацією Київської міської прокуратури, також заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 мілйона гривень.

Вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в місті Києві та забезпечення їх запчастинами. Підконтрольні приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами. За результатами експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12, 6 мільйона гривень.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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