У 2014 році житель Одеси створив терористичну групу.

В Одесі до 15 років ув’язнення заочно засудили двох чоловіків. Вони планували теракти, один з них навіть встиг виготовити вибухівку.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, в серпні 2014 року житель Одеси для привернення уваги громадськості до політичних поглядів прибічників так званого руху "Антимайдан", створив терористичну групу, щоб вчинити теракти в Одесі та Одеської області.

"Так, для підготовки першого терористичного акту - підриву залізничного мосту на території колишнього Комінтернівського району, злочинець залучив мешканця Закарпаття, який безпосередньо виготовив майже 16,5 кг вибухової речовини. Діяльність злочинної групи припинили співробітники СБУ, внаслідок чого злочинний план не був доведений до кінця", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як уточнили у прокуратурі, в порядку спеціального судового розгляду вказаних двох громадян України засуджено за створення терористичної групи, участь у ній, готування до терористичного акту та незаконне виготовлення і зберігання вибухових речовин (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України).

За вироком суду їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожному. Початок терміну відбування покарання засудженим обчислюватимуть з дати їхнього затримання та реального виконання покарання.

Зрадники та колаборанти

Раніше УНІАН вже повідомляв, що СБУ затримала депутата з Харківщини, який вивозив до РФ українське зерно. Зрадник також допомогав рашистам лагодити свою техніку.

Нещодавно прокуратура повідомили про підозру двом окупаційним суддям незаконно створеного "Євпаторійського міського суду" Криму, які ухвалили рішення про видворення українців з території півостріва. А у Києві піймали керівника благодійної організації, який переправляв "ухилянтів" за кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: