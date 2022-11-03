Юнак, який останні півроку проживає в Одесі, створив на одному з популярних вебресурсів безліч оголошень щодо продажу різноманітних товарів та кур'єрських послуг.

В Одесі викрили 19-річного киянина, який продав через Інтернет неіснуючі товари.

"Молодик, який останні пів року проживає в Одесі, створив на одному з популярних вебресурсів безліч оголошень щодо продажу різноманітних товарів та кур'єрських послуг. Спілкувався з потенційними клієнтами, просив у них передоплату та відправляв їм реквізити банківської картки для сплати грошей… Коли люди висилали зловмиснику кошти, він припиняв із ними зв’язок", - повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Під час слідства правоохоронці встановили, що один із таких потерпілих – 18-річний одесит. Він замовив доставку продуктів, перерахував на рахунок "постачальника" 3 тис. грн, але, не дочекавшись послуги, звернувся до поліції.

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Правоохоронці провели за місцем мешкання зловмисника обшук, вилучили ноутбук, флеш-накопичувач, мобільні телефони та банківські картки.

"З’ясовано, що киянин ошукав не один десяток людей. Інших потерпілих правоохоронці наразі встановлюють і просять громадян, які постраждали від протиправних дій зловмисника, звернутися з відповідною заявою до поліції", - повідомили в управлінні.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, санкцією статті передбачене покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Інциденти на Одещині

Як вже повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі викрили трьох зловмисниць, які втягували жінок в заняття проституцією. Кожна "працівниця" приносила дохід у 30-40 тис. грн на день, з яких отримувала 40%. Також поліція з'ясувала, що двоє арештантів незаконно отримували виплати для переселенців. Своїми діями вони завдали збитків державі на 22 тисячі гривень.

На початку жовтня стало відомо, що мешканець Одеської області спробував зробити бізнес на ухилянтах. Окрім цього, нещодавно мер на Одещині провокував бійку зі співробітниками СБУ під час обшуку у його кабінеті.

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