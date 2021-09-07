Нерідних бабусю та дідуся дитини, яка так і не прийшла до тями після жахливих травм, тримають під вартою.

Нерідні бабуся та дідусь понівеченого хлопчика, який позавчора помер у Черкасах, розводили собак. Наразі подружжя перебуває під арештом, їх підозрюють у тому, що вони залишили дитину у небезпеці та без допомоги. Собаки подружжя закриті у будинку, до них ніхто не приходить та вони голодують.

Про це виданню "Про все" розповів сусід бабусі та дідуся померлого хлопчика.

За словами чоловіка, який забажав зберегти анонімність, собаки "гризуть одна одну". У будинку приблизно десять тварин, які вже декілька днів сидять без їжі. Сусід заглядав у вікна та бачив травмованого пса, у якого було надірване вухо.

"Я минулої ночі почув їхній гавкіт із воєм. Вирішив подивитися, що там таке. І коли світив у вікно, то вони вискочили і я побачив, що в однієї собаки вухо надірване або погризене, в крові. Не думаю, що здалося", - розповів виданню чоловік.

Він зазначив, що у нього "болить душа" за тварин, бо вони шкребуться у вікна та голосно гавкають. Проте ніхто не приходить до будинку заарештованих чоловіка та жінки, а стороннім особам заходити до чужої оселі забороняє закон.

Читайте такожРізня та підпал: розкрито подробиці вбивства матері та дитини у Житомирі (відео)Як повідомляв УНІАН, бабусю дитини, яка так і не вийшла з коми, взяли під варту 31 серпня. А нерідного дідуся закатованого хлопчика заарештували 4 вересня. З цього можна припустити, що собаки голодують приблизно 3 дні, але чи годували їх до цього - не відомо.

Після того, як замученого хлопчика з Черкас не стало, його рідна бабуся розповіла, як з нього знущалися батьки. Мешканці міста болісно відреагували на смерть дитини, вони несуть до будинку, де жив хлопчик, іграшки, квіти й записки.

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Автор: Поліна Кузенко