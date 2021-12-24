Суд вирішив, що чоловік не має більше ніколи перебувати на свободі.

У Хмельницькому до довічного ув’язнення засудили чоловіка за вбивство 30-річної жінки та її 10-річної доньки.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

Зазначається, що вбивства мали місце у 2015 році.

"На початку року чоловік познайомився з потерпілою, вони почали жити разом. Та за деякий час стосунки між цивільним подружжям зіпсувались. По дорозі до Києва вони зійшли з автобуса і на території лісництва чоловік застрелив жінку із заздалегідь заготовленої зброї. Тіло залишив на місці злочину. Зброю заховав у лісі", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Хмельницькому мати намагалася продати неповнолітню доньку в сексуальне рабство: жінку засудилиЗа даними поліції, через два дні він приїхав за донькою вбитої до бабусі. Під приводом поїздки на відпочинок забрав дитину з собою на Хмельниччину, де разом зі своєю коханкою вбив її. Через місяць на території колишнього Красилівського району виявили рештки тіла дитини.

Правоохоронці вийшли на слід спільниці зловмисника. Вона зізналася, що удвох вони задушили дівчинку. Згодом столичні поліцейські розшукали та затримали підозрюваного.

Хмельницький міськрайонний суд 22 грудня визнав 42-річного чоловіка винним у вбивстві двох осіб, незаконному позбавленні волі та поводженні зі зброєю, а також у розбої. Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Минулого року його спільниця отримала 10 років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що в Харкові до 15 років позбавлення волі засудили юнака, який жорстоко вбив знайому дівчину та поховав її біля свого будинку.

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