Учасники схеми вимагали від слухачів курсів гроші за права на човни і катери.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 затримано службову особу Державної служби морського та річкового транспорту та посередника, викритих у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Читайте такожУ столиці на вимаганні 250 тисяч гривень попалися поліцейськіПро це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України, залучивши до протиправної діяльності представників приватних компаній, що здійснюють діяльність по навчанню судноводіїв маломірних суден, організували схему одержання неправомірної вигоди за здачу іспитів та видачу посвідчень судноводія", - йдеться в повідомленні.

Працівник школи під час набору в навчальні групи повідомляв слухачам, що вони складатимуть іспити та отримуватимуть посвідчення в Київській державній академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, але успішно скласти іспити можливо лише за гроші, передані службовим особам Держслужби морського та річкового транспорту. У разі відмови надавати неправомірну вигоду іспит скласти буде неможливо.

Сьогодні під час спільної спецоперації працівники прокуратури, Солом'янського управління поліції та СБУ затримали працівника школи на хабарі у 10 тис. грн.

Крім того, частину коштів було вилучено під час обшуку в старшого державного інспектора відділу ведення Суднової книги Департаменту надання адміністративних послуг Морської адміністрації.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення вищевказаним особам про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу та обрання їм запобіжних заходів.

У рамках слідства перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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Автор: Юлія Петриченко