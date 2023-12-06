Протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей.

У Полтаві з отруєнням госпіталізували 27 студентів юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка", - зазначив він.

За даними Проніна, лікарями зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

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Голова ОВА додав, що причини інциденту наразі встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню.

Як повідомили УНІАН в обласній інфекційній лікарні, у них на лікуванні наразі перебувають 16 людей з отруєнням, стан яких оцінюється як середньої тяжкості.

Ще 11 пацієнтів госпіталізували до Першої міської лікарні Полтави. За даними директорки закладу Ганни Селькіної, всі вони отримують необхідну медичну допомогу.

За інформацією пресслужби Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", люди, які отруїлися, дійсно вчора снідали та обідали у їхньому закладі, як і 500 студентів та викладачів вишу.

Крім того, вчора у навчальному закладі були студенти з Харкова, які також харчувалися в їдальні університету і їхніх стан, як і викладачів та студентів ВНЗ, не вказує на будь-яке погіршення самопочуття.

"Люди, які отруїлися, можливо, ввечері харчувалися десь в іншому закладі. Що і де вони їли, ми не знаємо. У цьому має розібратися слідство. Ми йому сприятимемо. Вже з самого ранку допустили слідчих та інших фахівців до їдальні, аби вони провели необхідну роботу", - повідомили у пресслужбі університету.

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Наприкінці вересня в Одесі з ознаками отруєння госпіталізували майже півсотню курсантів одного з ліцеїв.

У соцмережах очевидці повідомляли, що інцидент стався у військово-морському ліцеї. За словами учнів, у яких діагностували харчову токсикоінфекцію, стало погано всім, хто їв ковбасу з їдальні.

Припускається, що причиною отруєння могло стати те, що у приміщенні їдальні травили тарганів і отрута якимось чином потрапила в їжу курсантів. За іншою версією, ковбаса була вже неякісною, коли її привезли до учбового закладу.

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