У чоловіка вилучили автомат Калашникова, бойові гранати та багато набоїв до стрілецької зброї.

У Запоріжжі контррозвідники Служби безпеки України затримали ще одного учасника агентурної мережі російської ФСБ, яка на 9 травня готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів українських військ на Запоріжжі.

Як повідомили в СБУ, чоловік під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.

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Зазначається, що напередодні 9 травня СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах півдня, а вже зараз у Запоріжжі - їхнього спільника.

Зокрема, у чоловіка вилучили автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велику кількість набоїв до стрілецького озброєння. За даними правоохоронців, саме цю зброю російські пособники планували використати для вчинення терактів у Запоріжжі та поблизу передової.

Зокрема, основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці СБУ.

Слідчі зазначили, що затриманий чоловік не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими, відтак навесні цього року потрапив у поле зору російської спецслужби. За вказівкою кураторів він обладнав у власній квартирі сховок, у якому викрита група терористів ховала незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого серед іншого виявлено: три бойові гранати Ф-1 і РГД-5, понад 800 набоїв до стрілецької зброї та 2 димові гранати РГД-55МЧ.

Пособнику росіян повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій. Правоохоронці наразі намагаються визначити джерела надходження зброї до рук фігурантів.

Операції СБУ з викриття ворожих агентів

Як повідмляв УНІАН, кілька місяців тому в Україні розпочався суд над організатором невдалого теракту на Курахівській ТЕС. Йдеться про колишнього правоохоронця, який після окупації Маріуполя пішов "прислужувати" окупантам, проводив фільтраційні заходи, переслідував українців.

Згодом він планував організувати теракт на ТЕС, для чого завчасно приховав вибухівку, боєприпаси та інші необхідні речі неподалік станції. А вибух мав здійснити його спільник. Однак українські правоохоронці запобігли терактові. Тепер чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

А днями контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію із викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні - вдалося затримати резидента російської спецслужби, який тримав "на зв'язку" до десяти інформаторів у регіоні.

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