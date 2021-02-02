До Одеської обласної дитячої лікарні госпіталізували 11-річного хлопчика, якому в маслобійній машині відірвало руку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, інцидент стався в «пік» негоди, коли в регіоні була сильна заметіль, снігопад і поривчастий вітер.
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Зокрема, в селі Старі Трояни (Суворовська ОТГ) 11-річний хлопчик через необережність засунув руку в маслоробну машину.
«В результаті сталася травматична ампутація кінцівки. Нам надійшло повідомлення зі швидкої допомоги про те, що потрібна допомога в транспортуванні потерпілого до Одеси з міста Татарбунари, до якого хлопчика з села зміг доставити батько», - розповіли в прес-службі.
Зазначається, що рятувальники забезпечили супровід медичного спецтранспорту з дитиною до обласного центру (відстань більш як 150 км), спецтехніка ДСНС розчищала складні ділянки дороги.
«Зараз дитина в лікарні. На жаль, руку врятувати їй медики не змогли. Стан наразі оцінюється як задовільний», - розповіли в управлінні.
Як повідомили в соціальних мережах жителі с. Старі Трояни, нещастя сталося в багатодітній родині вчителя трудового навчання.
За даними місцевих жителів, через снігопад село виявилося відрізаним від інших населених пунктів. Хлопчика вивозили на тракторі, який пробивався через снігові замети. Назустріч йому з Татарбунарів виїхав автомобіль швидкої допомоги, який доставив дитину в районну лікарню. Після надання першої допомоги почалася «операція» з транспортування до Одеси.
Потерпілого прооперовано. На його відновлення необхідно багато коштів, збирання яких почали односельці.
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