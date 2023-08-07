Чоловік не з’явився за повісткою після того, як пройшов медичну комісію.

У Тернопільській області суд призначив покарання чоловікові, який відмовився мобілізуватися в армію через хворих батьків. Деталі справи опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до матеріалів справи, наприкінці травня цього року військовозобов’язаний чоловік пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби. Того ж дня йому було вручено повістку, якою чоловіка проінформували про необхідність прибути до навчального центру о 17.00.

Однак чоловік припис не виконав і до навчального центру не прибув. Під час судового засідання він пояснив, що доглядає за хворими батьками, і ніхто крім нього цим займатися не може.

Відео дня

Суд врахував "щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення" обвинуваченим, наявність на його утриманні двох малолітніх дітей та "обставини, які пом'якшують покарання". З огляду на це, чоловік отримав мінімальне покарання, передбачене за даний вид злочину – позбавлення волі на 3 роки. Але від відбування покарання чоловіка звільнили, призначивши йому випробувальний строк в 1 рік.

Мобілізація в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, в Україні триває мобілізація. Станом на серпень війську, як і раніше, гостро потрібні фахівці, що володіють іноземними мовами – для співпраці з інструкторами з інших країн, а також потрібні водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу, IT-фахівці. Повістку на фронт можуть отримати придатні та обмежено придатні чоловіки – від 18 до 60 років з досвідом військової служби, або від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Ветеран війни Денис Квебек, який дістав серйозного поранення, вважає, що через фронт так чи інакше пройде майже все чоловіче населення України. На його думку, 90% чоловіків мають бути морально готовими, що їм доведеться взяти участь у бойових діях.

Вас також можуть зацікавити новини: