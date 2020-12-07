Дитину терміново прооперували.

У Львові дворічну дівчинку ледь не вбила популярна іграшка: дитина проковтнула 31 магнітну кульку з конструктора.

Читайте такожУ Кривому Розі в будинку на дитину обрушилася стеля: дівчинку врятували (фото)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що сталося це на очах у старшого брата, який відразу сказав батькам, а ті кинулися до лікарів.

«Медики радили почекати, мовляв, кульки самі вийдуть, проте через день у Софії почав боліти живіт. Тоді батьки привезли доньку до міської дитячої лікарні. Там сказали: треба негайно оперувати», – наголошується в сюжеті.

Виявилося, що магніти потрапили до кишечника, з'єдналися там і пробили сім дірок. Дівчинку терміново прооперували.

У лікарні кажуть, що за останній місяць до них потрапляє вже друга дитина, яка проковтнула такі ж кульки.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН