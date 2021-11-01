Комунальників на місці інциденту поки не видно.

У Києві затопило чергову вулицю. Тільки минулого тижня прорвало теплотрасу на вулиці Скляренка в Оболонському районі, а сьогодні прийшла черга вулиці Срібнокільської в Дарницькому.

Відповідне відео виклав очевидець у групі "Позняки Осокорки Харківський" в Facebook.

На записі видно, що проїжджа частина повністю залита водою - місцями навіть розмило асфальт.

У коментарях місцеві жителі активно відреагували на інцидент, повідомивши, що комунальники не поспішають усувати наслідки. Також повідомляється, що там раніше був ринок, а зараз ведеться будівництво. "Підмиє асфальт добре", "Напевно, будемо зараз плавати", "О, тепленька пішла", "Може цілюща!? Гейзер який там радоновий!?", "Каток заливають? Так ніби рано ще...", - йдеться в коментарях під відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі підтопило маршрутку: пасажирам довелося залишати салон вплав.

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Автор: Юрій Годован