Трагедія сталася на станції "Либідська".

У Києві знову надзвичайна пригода в метро. Станції синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" і "Деміївська" зачинені на вхід для пасажирів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".

"На станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Інші інциденти в столичній підземці

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня у Києві близько 16:00 закрили станцію метро "Дніпро" через "технічні причини". На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. З технічних причин станція метро "Дніпро" була закрита на вхід та вихід для пасажирів. Поїзди прямували повз станцію без зупинки.

Водночас пабліки поширювали відео, як люди швидко покидають вагон метро на станції "Дніпро". На підлозі вагону видно предмет сходий на міну.

Пізніше з’ясувалося, що десятирічний школяр кинув у вагон метро фільтр від протигаза, намагаючись пожартувати над пасажирами. Наступного дня його затримали.

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