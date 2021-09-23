Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

У Каховському районі 50-річного чоловіка звинувачують у вчиненні розпусних дій щодо дитини.

Про це повідомляють у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік, використовуючи довіру дитини, неодноразово вчиняв відносно неї фізичне розбещення. Він демонстрував їй геніталії та робив дотики сексуального характеру.

За процесуального керівництва Каховської окружної прокуратури 50-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

Читайте такожУ Харкові сімейна сварка закінчилася побиттям патрульного (фото)Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Найближчим часом суд обиратиме зловмиснику запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Одещині чоловіка, який розбещував маленьку дівчинку, внесли до спеціального реєстру засуджених за педофілію.

А у Києві чоловік скоїв розпусні дії стосовно дівчинки прямо у шкільному туалеті. Виявилося, що на початку вересня він звільнився з тюрми.

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Автор: Людмила Жерновська